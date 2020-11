Testada no Brasil, vacina de Oxford contra Covid é eficaz em idosos

Uma das quatro vacinas contra Covid-19 que estão nas fases avançadas de teste no Brasil, a que é produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é segura e mostrou eficácia em idosos. É o que apontou um estudo publicado pela revista “The Lancet”. O estudo em questão, porém, não foi feito no Brasil e, sim, no Reino Unido.

Embora esses resultados tenho sido divulgados em outubro, o anúncio de agora feito por uma publicação científica importante tem a importância de ter o respaldo de mais cientistas, já que a pesquisa foi revisada por outros especialistas.

No Brasil, o teste com a vacina é realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A expectativa é que seja produzidas 100 milhões de doses, prometidas pelo governo federal. O investimento é da ordem de R$ 1,9 bilhão.

O teste que teve eficácia e segurança atestadas foi feito em 560 participantes do Reino Unido, incluindo 240 pessoas com mais de 70 anos. A resposta imunológica foi similar em adultos jovens e idosos.