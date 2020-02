Transforme o estresse em uma ferramenta para o bem

O estresse pode ajudar a ultrapassar limites, turbinar a carreira e melhorar a vida amorosa

Foto: TV Globo/Divulgação

Engarrafamento, bronca do chefe, desilusão amorosa, semana de prova, rombo na conta. Seu organismo reage com sintomas comuns nessas situações – ansiedade, nervosismo, insônia, ganho de peso, queda na resistência, dores musculares, cefaleia e envelhecimento acelerado.

Essas sensações podem ser resumidas numa só palavra: estresse, conjunto de reações desenvolvido pelo organismo em momentos que exigem esforço de adaptação. Se o lado negativo do estresse você já conhece bem, está na hora de conhecer o positivo, que a ajuda a ultrapassar limites, turbinar a carreira e, quem diria, melhorar a vida amorosa.

Outro efeito comprovado é o fortalecimento do sistema imune. Em um estudo da Universidade de Ohio, nos EUA, camundongos submetidos a um rápido e intenso estresse ficaram mais fortes para enfrentar uma gripe. Os pesquisadores associaram o resultado ao ser humano, que, sob efeito semelhante a curto prazo, tem reduzidos os ricos de desenvolver diabetes, doenças do coração, câncer e Alzheimer.

O motivo? Quando seu sangue ferve, o corpo entra em estado de atenção e dispara o sistema imunológico para protegê-la contra infecções. Para combater a produção de radicais livres e de hormônios como o cortisol, que arruínam o corpo, o organismo recruta a equipe de limpeza.

“Se o estresse é severo ou prolongado, você não consegue se recuperar”, afirma o neurocientista Mark Mattson, do National Institute on Aging, nos EUA, em entrevista à revista WOMEN’S HEALTH. “Mas, se tem vida curta, o sistema imunológico se livra dos sinais e continua tendo energia suficiente para se reerguer todos os dias.”

Cuidar da rotina e não se sobrecarregar é essencial para usar o estresse do bem

Além de levá-la adiante, o estresse de baixa intensidade prolonga a vida e freia o envelhecimento acelerado. Confira abaixo as diferenças entre o estresse do bem e o estresse do mal, e entenda como eles agem no seu organismo:

Estresse do mal

Ele afeta os domínios sociais, físicos e psicológicos. Fique atenta aos sinais:

Fisiológicos

Curto prazo: aumento da produção dos hormônios catecolamina e cortisol, que elevam o risco de pressão arterial

Longo prazo: hipertensão arterial, doenças cardíacas, úlceras, asma, gastrite e insônia

Psicológicos

Curto prazo: ansiedade, tristeza, irritabilidade e insatisfação no trabalho

Longo prazo: transtornos de ansiedade, quadros de depressão e burnout

Comportamentais

Curto e longo prazos: rupturas de relacionamentos, fobia social, incapacidade de dialogar e escutar, absenteísmo no trabalho e consumo de bebidas

Estresse do bem

Em doses moderadas, o estresse traz diversos benefícios:

Trabalho

Faz com que você utilize suas capacidades no limite, produzindo mais e melhor. Com isso, a possibilidade de promoções sobe bastante

Esporte

Auxilia no desenvolvimento de aptidões físicas e na promoção do bem-estar

Relacionamento amoroso

Facilita a adaptação do casal e faz com que você vivencie a relação mais naturalmente, aumentando a chance de quesitos como afetividade, sexualidade e companheirismo funcionarem harmoniosamente

Amizade e relacionamento familiar

Torna as relações mais respeitáveis e faz com que se dê mais valor à amizade