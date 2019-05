Suspender a menstruação é realmente benéfico?

Antigo tabu social, a menstruação pode ser uma caixinha de surpresas com seus efeitos variando de mulher para mulher. Para algumas, ela não passa de um incômodo sangramento mensal. Para outras, contudo, pode representar algo muito maior. E pior.

A combinação de cólicas intensas, dores no resto do corpo, inchaços e toda a montanha-russa de humores da TPM contribui para que o período se torne um pesadelo para algumas mulheres. Assim, já não é incomum que muitas optem por interromper a menstruação. É fundamental, no entanto, que quem opte por isso tenha um acompanhamento médico.

Por outro lado, há ainda uma certa nebulosidade quanto aos benefícios e riscos dessa escolha. Para sanar essas dúvidas, confira os esclarecimentos de Renato de Oliveira, ginecologista e infertileuta da Criogênesis: