Os benefícios do banho de assento para a saúde íntima, mental e espiritual

Uma coceirinha ou um mal cheiro repentino nas partes intimas pode ser resolvido com algo que muitas mulheres acreditam ser um mito. Os banhos de assento são métodos ancestrais e que podem resolver alguns problemas da nossa saúde íntima.

Não é um mito das nossas avós, isso é garantido. Segundo a enfermeira e Ginecoterapeuta Michelle Ribeiro, os benefícios do banho de assento incluem “auxilio na cicatrização, no combate das infeções e equilibra o PH da vulva”, além de ser um grande aliado no tratamento de doenças localizadas no baixo ventre.

Michelle atua há 4 anos com o Leoa Therapy atendendo mulheres gestantes, em pós parto e não grávidas com a ginecologia natural, algo que hoje em dia se tornou tão popular quanto os banhos de assento. “O Leoa é focado na saúde da mulher, respeitando a sabedoria cíclica do corpo feminino, contribuindo para a conexão do nosso corpo e emoções”, explicou a profissional.

Mas afinal, como fazer?

Antes de tudo, é fundamental consultar o seu ginecologista para entender que tipo de problema há na sua região íntima. “O banho de assento funciona, mas se há um corrimento recorrente, por exemplo, é preciso investigar com um profissional as causas”, explica Michelle.

O banho de assento é hidroterápico (tratamento feito através da água, de várias formas), utilizado com ou sem ervas. Há outros medicamentos que são de uso exclusivo do banho de assento, e é essa a importância de procurar um médico: saber quando e o que usar.

É simples, rápido e se feito da maneira correta, eficaz. Você precisa apenas de uma bacia limpa (bem limpa, por favor) água fervida e alguma erva. Depois de ferver a água com as ervas e deixar amornar, coloque a água na bacia e sente por 5 a 10 min. Na maioria das vezes, é necessário repetir o processo duas vezes ao dia.

Para além do ginecológico

Michelle explica, que para além da saúde íntima, as ervas atuam também na energização do corpo. “Também trabalha a energia vital e mental. As ervas medicinais possuem uma frequência energética, ou seja, é um remédio energético poderoso, que proporciona resultados curativos e benéficos para o trinômio corpo, mente e espírito”.

Essa prática é uma forma de autocuidado. “Além de cuidar da saúde íntima de forma natural e energizar o corpo com as ervas, é um momento de conexão com o seu sagrado feminino. Momento em que você se toca, se cura, se entende e tem um encontro consigo”, explica Michelle.

Quais ervas usar?

Michelle aponta que o ideal é utilizar de ervas fitoenergéticas, mas que também tenham a ação cicatrizante e anti-inflamatórias. “Camomila, barbatimão, amora branca, malva e artemisia, são acolhedoras. Vitalizam as energias positivas e promovem bem estar físico e emocional”.

Mas sempre consulte um médico antes, pois há plantas que podem ser prejudiciais. “Algumas plantas são tóxicas e podem causar problemas para a sua saúde. Como a arruda, por exemplo”. O banho é contra indicado nos casos de gravidez e lactação.