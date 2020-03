OMS tira restrição de medicamentos com ibuprofeno para tratar a Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou atrás nesta quinta-feira (19) sobre a não recomendação de medicamentos a base de ibuprofeno para tratar possíveis sintomas do novo coronavírus. A OMS diz que não tem “conhecimento de relatos de efeitos negativos do ibuprofeno”.

A orientação tinha sido feita após a publicação de uma pesquisa pela revista científica The Lancet, no dia 11 de março, que sugeria que pacientes com diabetes e hipertensão tinham riscos de desenvolver quadros mais severos da doença ao serem tratados com a substância.

Entretanto, a entidade fez uma revisão nas pesquisas científicas e constatou que “não temos conhecimento de relatos de efeitos negativos do ibuprofeno, além dos efeitos colaterais conhecidos usuais que limitam seu uso em determinadas populações”, afirmou a OMS em nota.

Já o Ministério da Saúde, em seu perfil oficial no Twitter, orienta que os medicamentos a base de Ibuprofeno ainda sejam substituídos por precaução por outros analgésicos. O ministério reforça que “é fundamental que a substituição de medicamentos seja feita com recomendação de um profissional de saúde”, alertam.

No último sábado (14), o ministro da Saúde da França, Oliver Véran, já havia contraindicado o uso de ibuprofeno para a Covid-19. Em sua conta no Twitter, escreveu: “Tomar medicamentos anti-inflamatórios (ibuprofeno, cortisona…) pode ser um fator para agravar a infecção. Se tiver febre, tome paracetamol.”

O que diz o estudo?

A pesquisa publicada pela The Lancet mostra que medicamentos com ibuprofeno ativam o ECA2, um receptor presente naturalmente no corpo humano e que pode potencializar a ação do novo coronavírus.

Isso acontece porque o vírus usa esse receptor para invadir as células da pessoa infectada, de acordo com um estudo anterior publicado na revista Science. Portanto, o uso de ibuprofeno aumenta a quantidade dos receptores ECA2 no organismo, levando a uma possível potencialização da ação do vírus.

No entanto, vale ressaltar que o estudo da The Lancet foi apenas observacional e não indica uma relação de causa e consequência.

Quais são os medicamentos a base de ibuprofeno?

O ibuprofeno está incluso na família de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e é usado, normalmente, para aliviar os sintomas de febre, dores leves a moderadas, associadas a gripes e resfriados comuns, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares.

Por isso, é importante saber quais são alguns dos principais medicamentos que levam este princípio ativo em sua composição e substituí-los por outros medicamentos com a mesma função.

Medicamentos com ibuprofeno:

Advil: usado para aliviar dores de cabeça, dor nas costas e dor muscular;

usado para aliviar dores de cabeça, dor nas costas e dor muscular; Algiflex: analgésico indicado para a redução de dores e de inflamações agudas ou crônicas e para o tratamento da osteoartrite, artrite reumatoide e cólicas menstruais;

analgésico indicado para a redução de dores e de inflamações agudas ou crônicas e para o tratamento da osteoartrite, artrite reumatoide e cólicas menstruais; Algi-Reumatril: indicado para o alívio da febre e dores de gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular e cólica menstrual;

indicado para o alívio da febre e dores de gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular e cólica menstrual; Alivium: semelhante ao Advil, também é usado no tratamento de dores de cabeça, costas e muscular;

semelhante ao Advil, também é usado no tratamento de dores de cabeça, costas e muscular; Buprovil: indicado para o alívio de dores, inflamações e febre;

indicado para o alívio de dores, inflamações e febre; Buscofem: usado para o combate às cólicas menstruais;

usado para o combate às cólicas menstruais; Dalsy: usado para o alívio da dor de gripes e resfriados comuns e febre;

usado para o alívio da dor de gripes e resfriados comuns e febre; Doraliv: medicamento de uso pediátrico para o alívio de febre e dor de gripes e resfriados comuns;

medicamento de uso pediátrico para o alívio de febre e dor de gripes e resfriados comuns; Doraplax: indicado para o alívio de dores de cabeça, dores musculares, febre e cólica menstrual;

indicado para o alívio de dores de cabeça, dores musculares, febre e cólica menstrual; Febsen: medicamento de uso pediátrico para o alívio da febre e dor;

medicamento de uso pediátrico para o alívio da febre e dor; Ibuflex: usado para o alívio de dor de cabeça, dor muscular, febre e cólicas;

usado para o alívio de dor de cabeça, dor muscular, febre e cólicas; Ibufran: usado para combater inflamações, dor e febre;

usado para combater inflamações, dor e febre; Ibuliv: indicado para o alívio de dor de cabeça, dor muscular, febre e cólicas menstruais;

indicado para o alívio de dor de cabeça, dor muscular, febre e cólicas menstruais; Ibupril: indicado para o alívio de dores, febre e cólica menstrual;

indicado para o alívio de dores, febre e cólica menstrual; Ibupromed: de uso adulto e pediátrico, alivia dor da gripe e resfriado e febre;

de uso adulto e pediátrico, alivia dor da gripe e resfriado e febre; Ibuprotrat: de uso pediátrico, alivia dores e febre;

Ibuvix: indicado para o alívio de cólicas menstruais;

indicado para o alívio de cólicas menstruais; Lombalgina: indicado para o tratamento de artrite juvenil, cólicas menstruais, dor no dente, dor de cabeça, febre, gota e inflamação leve e moderada;

indicado para o tratamento de artrite juvenil, cólicas menstruais, dor no dente, dor de cabeça, febre, gota e inflamação leve e moderada; Motrin: usado para o alívio de dor e febre;

usado para o alívio de dor e febre; Novalfem: usado para o alívio de dor e febre;

usado para o alívio de dor e febre; Parartrin: indicado para o alívio da dor, febre e inflamação;

indicado para o alívio da dor, febre e inflamação; Spidufen: indicado para o alívio de dor e inflamação;

indicado para o alívio de dor e inflamação; Uniprofen: indicado para o alívio de cólicas menstruais, dor e febre.

Você pode substituí-los por:

Algie , Atroveran , Buscopan composto , Feldene: para cólicas menstruais;

, , , para cólicas menstruais; Anagripe , Benegripe , Dipirona Monoidratada , Novalgina , Paracetamol , Resfenol , Trimedal: para dores e febre proveniente de gripes e resfriados;

, , , , , , para dores e febre proveniente de gripes e resfriados; Doril, Dorflex, Neosaldina: para dor de cabeça e enxaqueca.

Lembre-se: se você já faz algum tratamento com o uso de ibuprofeno, não pare de tomar sem antes consultar seu médico de confiança. O mesmo vale para quem estiver com os sintomas do Covid-19. Procure orientação médica e evite a automedicação.

