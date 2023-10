O que é skintimate e quais são os cuidados necessários da região íntima?

20 out 2023, 11h34

Por Raíssa Basílio 20 out 2023, 11h34

A atenção com a pele da região íntima têm ganhado destaque nas rotinas de beleza e autocuidado – prova disso é que, neste ano, o termo skintimate apareceu nas previsões de beauty da consultoria global de pesquisa de mercado WGSN. Segundo o hub, este nicho deve crescer (e muito) nos próximos anos e as marcas de cosméticos devem entrar na onda. Mas, afinal, o que é isso e quais são os cuidados realmente necessários com a vagina e vulva?

Skintimate nada mais é do que a junção das palavras skincare (palavra em inglês usada para falar de cuidados com a pele) e intimate (do inglês, íntimo ou intimidade). Esses cuidados são desde a higiene até experiência sexual. Para entender melhor o assunto, fomos em busca de profissionais.

“A mulher entendeu que precisa aprender a cuidar de si, exatamente de dentro para fora, e a parte íntima é a quebra de todos os tabus sexuais, porque ela entende que precisa estar bem, independente do contexto sexual em si. São os primeiros cuidados básicos que a gente tem que ter”, explica Natacha Machado, ginecologista e diretora clínica da Plenapausa.

Quais os benefícios do skintimate?

A rotina de cuidados com a região íntima tem como principal objetivo promover a saúde, qualidade de vida e autoestima das mulheres. Os benefícios contemplam a manutenção da saúde íntima e da flora vaginal saudável. O médico ginecologista Guilherme Henrique Santos, especialista da clínica Les Peaux, ressalta que os cuidados com a região íntima estão diretamente relacionados com os nossos hábitos: se nutrimos uma rotina desbalanceada, isso pode ser refletido nela.

Manter em dia essa região é essencial para evitar infecções urinárias e outros problemas, há também melhora do prazer e bem-estar. Vale citar que direcionar atenção à nossa vagina é uma boa forma de estar sempre conectada com nosso corpo, além de ter um melhor conhecimento dessa área.

A menopausa pode afetar a saúde e a pele na região íntima?

A região íntima envelhece junto com todas as outras partes do organismo, e a menopausa pode causar atrofia e ressecamento vaginal, além de infecções urinárias de repetição e dores nas relações sexuais.

Vários cremes e hidratantes vaginais foram desenvolvidos para melhora dos sintomas nessa fase da vida. São o caso, por exemplo, dos cremes e medicamentos com adição de hormônios, que auxiliam muito no tratamento dessas disfunções. Sempre associados aos cuidados básicos de higiene e hidratação.

Colocando em prática o skintimate

Os profissionais dizem que manter a região íntima ventilada é importante. Portanto, prefira dormir sem calcinha e, durante o dia, usar opções de tecidos suaves e naturais, como o algodão.

Se for adepta de depilação, escolha opções que causem menos agressão, como depilação a laser ou manter os pelos aparados com a tesourinha. Evite cera e lâmina, pois podem causar flacidez e agredir a região.

“O uso de absorvente diário também é contraindicado, justamente por impedir que se mantenha arejado, assim como o uso de duchas íntimas ou produtos que contém muita química, tudo isso leva a uma alteração da flora e maior aparecimento de fungos e bactérias”, completa a médica.

A hidratação e lubrificação vaginal também são muito importantes. Isso pode ser alcançado com hidratantes externos e internos, além de procedimentos como bioestimuladores de colágeno externos e laser intravaginal, visando a melhora da elasticidade.

Mas, cuidado: é essencial ter os hidratantes certos. “Os produtos destinados para a região íntima seguem uma série de recomendações. A mucosa vaginal, além de ser muito sensível, tem um grande poder de absorção, por isso produtos específicos devem ser preferencialmente utilizados para essa região. Além disso, o controle do pH e da flora vaginal normal devem ser levados em consideração na produção desses produtos, um cuidado que geralmente não é aplicado para outros”, pontua Santos.

Além disso, regrar alimentação, manter um estilo de vida ativo, ter um sono adequado e beber água regularmente são essenciais para o bem-estar do corpo como um todo, afetando positivamente a vulva e a flora vaginal.