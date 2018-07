O que é Mindful Eating e como ele pode mudar sua vida

Dietas frustadas, ataques de compulsão alimentar, efeito sanfona, culpa e mais culpa… Parece que nossa relação com a comida anda cada vez mais conturbada. Mas será que precisa mesmo ser assim? De onde vem esse desgaste e a imensa dificuldade em encontrar uma solução bem sucedida?

De acordo com as nutricionistas Cynthia Antonaccio e Manoela Figueiredo, autoras do livro Minfdul Eating – Comer com Atenção Plena, publicado pela SAÚDE (Editora Abril), esse relacionamento conturbado tem uma causa clara: o fato de estarmos extremamente desconectados com a comida, o corpo e a saúde – e (vejam só!) justamente na era em que estamos no auge da conexão digital.

Comer um pacote inteiro de biscoito sem nem perceber, sentir uma fome danada logo após o almoço ou abrir e fechar a porta da geladeira diversas vezes ao dia são alguns dos sintomas dessa desconexão. Se essas situações são corriqueiras para você, a solução pode estar na prática de mindful eating (comer com atenção plena). O termo, em inglês, é uma extensão do mindfulness (técnica de meditação que prega a atenção no presente).

Funciona mais ou menos assim: quando estamos desatentos não percebemos os hábitos que criamos e quais os gatilhos que nos levam a eles. Dedicar mais atenção ao ato de comer (como observar o que colocamos no prato, refletir sobre a origem daqueles alimentos, saborear e sentir bem o gosto de cada um) é o primeiro passo para dominar o nosso cérebro e fazer escolhas inteligentes. O objetivo é sair do piloto automático para comer com menos culpa (e mais prazer). Afinal, se alimentar de forma saudável não significa viver de privações e sofrimento.

De maneira bem didática e gostosa de ler, as autoras Cynthia e Manoela, especialistas em nutrição comportamental, trazem uma série de dicas práticas, baseadas em experiências profissionais e evidências cientificas, para reestabelecermos a boa relação com a comida. A cada capítulo se torna mais fácil e evidente a importância de perceber (os sinais internos de fome e saciedade), refletir (sobre situações que nos fazem exagerar na comida) e experimentar (as técnicas para ter refeições mais atentas, prazerosas e saudáveis). Vale cada página e aprendizado.

