Nutrientes certos melhoram sua capacidade de concentração

Foto: Getty Images



Uma imagem, um cheiro, um som… tudo é motivo para chamar a atenção e fazer a mente dispersar. Afinal, o que acontece em nossa cabeça? “O cérebro é capaz de concentrar os esforços numa só direção, porém basta um estímulo qualquer para ele mudar de rumo”, explica o neurologista Ivan Okamoto, do Hospital Albert Einstein (SP). Além disso, stress, ansiedade, alguns medicamentos, álcool, má alimentação, jejum prolongado, cansaço e insônia também podem interferir na capacidade de concentração. Segundo Ivan Okamoto, nosso cérebro não é preparado para ser multimídia e processar todas as informações que recebemos ao mesmo tempo. Mas, calma! Dá para redobrar a atenção com algumas medidas simples: “Comece eliminando aquilo que mais distrai você enquanto estuda ou trabalha, como música, televisão ou aviso de e-mail piscando na tela do computador”, recomenda Ivan. Vale ainda praticar exercícios de respiração e consumir alimentos que turbinam o cérebro.



Nutrientes que acertam o foco

De acordo com a nutricionista Yonah Figueira (PA), folhas verde-escuras, como brócolis e espinafre, contêm ácido fólico, que regula a conexão entre as células nervosas, favorecendo o desempenho cognitivo. Os cereais integrais possuem, além de ácido fólico, vitaminas do complexo B, que são fundamentais no processo de troca de informações entre os neurônios.

Método fácil

Quando for estudar, ler ou resolver um problema, vá para um ambiente silencioso. Verifique se você não está com fome, sede ou cansaço – fatores que desconcentram. Faça uma agenda com a sua rotina e recorra a ela sempre que dispersar.

Óleos do bem

Azeite de oliva extravirgem, óleo de canola, de girassol e de linhaça são ricos em ácidos graxos monoinsaturados, que fortalecem a memória. Óleo de peixe (presente na sardinha e no salmão) melhora a concentração, ativa a memória e previne doenças cerebrais.

Anticoncentração

Maneire no consumo de cafeína e de açúcar e evite gordura trans, que reduz a utilização de ômega 3 pelo cérebro. A falta de água no organismo também interfere na atenção, assim como a carência de colina, nutriente encontrado na lecitina de soja e na gema do ovo.

Fique atenta!

Respirar profundamente relaxa o corpo, acalma a mente e traz os pensamentos para o presente. Cristina Armelin, coordenadora no Brasil da Fundação Internacional Arte de Viver, ensina um exercício de respiração alternada, que deve ser realizado de manhã, no fim do dia e sempre que você estiver passando por uma situação estressante.

1º Sente-se no chão ou numa cadeira com as costas retas e feche os olhos. Posicione sua mão esquerda sobre a coxa esquerda com a palma virada para cima. Apoie os dedos indicador e médio da mão direita entre as sobrancelhas e inspire profundamente.

2º Mantendo os dedos na posição, tampe a narina direita com o polegar e expire pela narina esquerda.

3º Agora inspire profundamente pela narina esquerda enchendo o pulmão. Feche essa narina com o dedo anelar, abra a narina direita e expire por ela. Repita o processo, por 5 minutos, alternando os lados.