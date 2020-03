Mulher de 103 anos é curada do coronavírus na China

Algo surpreendente aconteceu na última quarta-feira (18). Uma mulher de 103 anos foi curada do novo coronavírus em Wuhan, na China, mesmo estando dentro do grupo de risco e tendo altas taxas de mortalidade.

Segundo o jornal britânico The Indenpendent, Zhang Guangfen foi internada no dia 1º de março em um hospital em Wuhan durante 6 dias e foi liberada para voltar pra casa.

A rápida recuperação da idosa, se deu pelo seu bom estado de saúde. O médico que a atendia, Zeng Yulan, informou que a paciente teve apenas uma leve bronquite que não interferiu no tratamento contra a COVID-19.

Aantes de Zhang os mais velhos a se recuperarem da doença, era uma mulher de 98 anos e um homem de 101 anos, que também residem em Wuhan.

No dia 12, A Comissão Nacional de Saúde da China declarou o fim do pico de surto do novo coronavírus no país. Foram registrados apenas 15 novos casos da doença.

Situação no Brasil

As secretarias estaduais de saúde já contabilizaram 533 infectados em 20 estados no Distrito Federal. Já são cinco morto no Brasil, sendo 4 em São Paulo e um no Rio de Janeiro, que foi confirmada nesta quinta (19) pela secretaria de saúde.

Além dos casos já confirmados o Ministério da Saúde contabilizava na última quarta (18) 11. 278 casos suspeitos e 1.841 casos descartados.