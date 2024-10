Testamos: conheça os melhores desodorantes em cristal de 2024

Com a busca crescente por produtos de beleza cada vez mais naturais e sustentáveis, os desodorantes em cristal têm ganhado espaço e destaque nas prateleiras e também na rotina de cuidados pessoais das brasileiras.

Além de serem veganos e livres de alumínio, esses produtos prometem uma proteção eficaz sem agredir a pele ou o meio ambiente devido ao seu uso prolongado e livre de embalagens descartáveis. Mas para além das características sustentáveis, será que esses produtos funcionam de verdade?

A seguir, testamos 3 das principais marcas de desodorantes em cristal do mercado e contamos tudo o que você precisa saber para decidir se vale a pena incluir essa novidade em sua rotina de cuidados. Acompanhe:

O que são desodorantes em cristais?

Apesar da crescente busca por alternativas naturais para proteção das axilas, os desodorantes em cristal não são exatamente uma novidade no universo da beleza.

Segundo as dermatologistas Lilian Brasileiro e Mônica Aribi, essa opção natural aos desodorantes tradicionais é composta somente por sais minerais, como por exemplo o alúmen de potássio, que, ao ser aplicada nas axilas, forma uma fina camada protetora na pele, inibindo o crescimento das bactérias responsáveis pelo mau odor.

“Ao contrário dos antitranspirantes, que reduzem a produção de suor, os desodorantes em cristal apenas neutralizam o odor, permitindo que o corpo libere suor normalmente. Sua eficácia vem das propriedades antimicrobianas dos minerais, que dificultam o desenvolvimento de bactérias que causam odores, tornando-os uma opção suave e natural para o controle do odor corporal”, pontua Dra. Lilian que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Já no que diz respeito a aplicação do item, segundo Dra. Mônica, pode ser ainda mais simples e livre de complicações. Na maioria das vezes, esses desodorantes apresentam um formato sólido, semelhante a uma barra de cristal, que deve ser molhada e aplicada diretamente nas axilas.

“Eles são bem seguros para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. A única coisa que ele pode causar é uma leve irritação em casos de excesso de atrito entre a pele e o cristal. O ideal é que esse sólido seja higienizado com sabão de coco, pelo menos uma vez por semana, para que ele não fique contaminado pelas bactérias da nossa pele”, acrescenta a especialista que é Mestra em Ciências da Saúde pelo IAMSPE.

A seguir, confira quais são as melhores indicações de desodorantes em cristais de acordo com o nosso teste:

Os melhores desodorantes em cristal em 2024

Desodorante Stick Natural Sem Cheiro | Alva

Se você está em busca de um desodorante em cristal eficaz contra o mau odor, sem deixar resíduos nas axilas ou roupas, esse clássico sem cheira de Alva pode ser uma excelente escolha para sua rotina de cuidados.

Composto apenas com o famoso alúmen de potássio, esse desodorante promete manter as axilas protegidas do cheiro desagradável sem impedir a transpiração, o que pode ser ideal para quem deseja uma proteção que não agrida as glândulas sudoríparas.

Desodorante Stick Natural Sem Cheiro de Alva Compre agora: Amazon - R$ 78,90

O grande diferencial aqui é sua formulação simples, mas que realmente entrega o que promete: sem fragrâncias artificiais ou outros componentes que possam interferir na proteção, ele bloqueia o mau cheiro e faz com que ele não se torne um problema ao longo do dia, principalmente durante a prática de exercícios, como por exemplo correr.

Já para aqueles que possuem a pele sensibilizada, o seu uso pode ser super aliado contra a vermelhidão ou irritações comuns em aplicações de desodorantes aerossóis ou em creme.

No entanto, o ponto negativo está na ausência de um ativo hidratante, algo bastante comum em desodorantes em cristais. Se sua pele é muito seca ou se você faz depilação com lâmina com frequência, talvez seja necessário complementar o uso com um óleo nutritivo na região para evitar ressecamento ou excesso de atrito.

Nota 4,5/5.

Desodorante Natural Body Care | LCS

Não muito diferente da primeira opção, o desodorante em cristal de LCS Body Care também é uma excelente alternativa contra o mau odor em uma formulação que inclui apenas o alúmen de potássio.

Embora sua durabilidade no quesito proteção não chegue a ser tão prolongada quanto a do Alva, ele garante uma proteção razoável das axilas em produto que pode durar até 24 meses – a depender da frequência do uso segundo a fabricante.

Desodorante Natural Body Care de LCS Compre agora: Beleza na Web - R$ 95,92

Assim como o Alva, essa opção de Laces também permite uma transpiração natural, mas mantém você livre do mau cheiro ao longo do dia.

O que realmente chama a atenção aqui é o preço: em alguns sites é possível encontrar essa belezinha por até R$ 120, o que pode assustar alguns consumidores quando comparado a outras opções mais em conta que entregam o mesmo resultado.

Desodorante em Barra Alta Proteção Purificante | B.O.B

Aqui vai uma opção bastante diferente dos desodorantes em cristal que utilizam o alúmen de potássio como principal ativo.

O Desodorante Alta Proteção Purificante da B.O.B é altamente eficiente quando o assunto é hidratar, purificar e proteger suas axilas da proliferação de bactérias causadoras do mau odor, sem abrir mão de uma abordagem sustentável, com embalagens recicláveis.

Se você é daquelas que prefere fragrâncias sutis, vai adorar o que este desodorante proporciona. Ao usar óleo essencial de lavanda refrescante em sua composição, o aroma que permanece é tão natural que não pesa, e garante uma sensação de frescor o dia todo sem ser enjoativo.

Desodorante em Barra Alta Proteção Purificante de B.O.B Compre agora: Amazon - R$ 59,29

No entanto, é importante mencionar que carregar o desodorante na bolsa pode ser um desafio. Ao testá-lo, percebi que a embalagem não fixava a tampa corretamente, o que resultou em uma certa bagunça no nécessaire.

Isso pode ser um inconveniente, especialmente para quem precisa de uma proteção eficaz ao longo do dia. Portanto, sua aplicação pode ser mais adequada para um local fixo, como uma penteadeira ou logo após o banho, o que pode ser um ponto negativo para quem transpira muito durante o dia.

E você, já testou o desodorante em cristal? Sendo 100% naturais ou não, o que importa é estar cheirosa e protegida!