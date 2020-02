Insônia: mitos e verdades

O número de horas de sono é algo individual

Assim como sua impressão digital, a necessidade de dormir é única. “O número de horas de sono é algo individual”, esclarece a pneumologista Luciana Palombini, coordenadora do Instituto do Sono da Unifesp, em São Paulo.

A médica afirma que um repouso sem interrupções é mais importante do que a quantidade de tempo que ficamos no travesseiro. “Em seis horas contínuas, você já consegue passar pelos quatro estágios necessários do sono para manter uma boa saúde”, afirma.

Derrube os mitos e tenha uma ótima noite de descanso…

Contar carneirinhos ajuda a pegar no sono

MITO Deixe os carneirinhos lá fora. Uma pesquisa inglesa descobriu que, ao imaginar uma cena calma, as pessoas dormiam até 20 minutos mais rápido do que aquelas que ficavam contando carneirinhos. O segredo é realizar uma atividade mental relaxante, como ouvir uma música calma, fazer crochê ou ler um livro sem muita ação.

Ficar muito tempo sem dormir pode matar

EM TERMOS A longo prazo, dormir menos que o necessário pode encurtar seu tempo de vida. “Diversos estudos relacionam privação de sono com doenças cardiovasculares, digestivas e hormonais”, afirma o neurologista Geraldo Rizzo, do Sonolab, em Porto Alegre. E tem mais: dormir pouco também compromete sua concentração.

Dormir pouco engorda

VERDADE “Poucas horas de sono levam a uma diminuição da produção do hormônio leptina, que está relacionado à saciedade”, explica o neurologista Geraldo Rizzo. Ao diminuir a saciedade adquirida com uma boa noite de sono, comemos mais e aumentamos de peso.

Álcool ajuda a dormir

MITO O álcool apenas “apaga” sua vítima, que terá um sono de pouca qualidade. “Durante um período a substância é sedativa, mas, dependendo da quantidade, ela se torna estimulante”, explica o neurologista Rubens Reimão. O resultado é que você acorda várias vezes durante a noite e, pela manhã, sente-se mal. A bexiga cheia e a desidratação causadas pela bebida também impedem um descanso reparador.

Sonecas são benéficas

VERDADE Um cochilo de meia hora permite que o cérebro se recarregue sem prejudicar o relógio biológico e o sono noturno. “O ideal é dormir tudo o que você precisa à noite. Porém, quando não for possível, descansar à tarde pode ser interessante”, afirma Luciana Palombini.