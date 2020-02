Insônia: acabe com ela e durma bem

Objetos azuis transmitem a calma necessária para dormir bem e profundamente

Foto: Dreamstime

Raio X da insônia

Quem é atingido?

Um em cada quatro brasileiros – de todas as idades -, mas é mais comum em mulheres.

Devo tomar remédio?

Sim, se você raramente consegue dormir bem. Mas nunca se automedique: tomar o remédio errado pode agravar o problema.

Como me trato?

O médico pedirá uma polissonografia, exame realizado num aparelho que monitora o sono do paciente. Depois, talvez ele sugira mudanças no seu cotidiano. Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e manter uma rotina para dormir e despertar são fundamentais.

O que fazer pra dormir bem

1. Estabeleça um horário fixo para dormir e acordar.

2. Evite ligar a TV após as 22h. Ler revistas ou livros é uma boa opção.

3. Tenha o colchão certo para seu peso e altura.

4. Só se deite quando estiver com sono. Se não conseguir adormecer após meia hora, levante-se e distraia-se com alguma atividade tranquila.

5. Tenha algum objeto azul no quarto. A cor relaxa e dá sono.

Para dar aquele soninho…

Leite com canela, antes de ir para a cama, é ótimo para relaxar

Foto: Getty Images

Preparação

– Tome um copo de leite com canela antes de se deitar. A bebida contém uma substância que relaxa.

– Evite jantares pesados.

– Pães, arroz, massas e outros alimentos com carboidratos liberam insulina e aceleram o seu metabolismo. Fuja deles.

O relaxamento

– Contraia e relaxe todos os músculos, desde os pés até o seu rosto.

– Massageie o couro cabeludo. Tente visualizar uma paisagem bem bonita.

– Tenha papel e caneta no criado-mudo para anotar o que vier à mente. Sem o receio de esquecer algo importante, você desliga a cabeça.

Isso é fria!

– Nada de ginástica à noite.

– O álcool piora o sono. O mesmo serve para café, chá-mate e outras bebidas com cafeína. Consuma-os apenas até cinco horas antes de ir para a cama.

– Não ingira nada muito gelado ou quente: isso pode alterar a temperatura do corpo para o sono.