Grupo LVMH doa 12 toneladas de álcool gel a hospitais franceses

A partir desta segunda-feira, 16, a maior empresa no segmento de luxo do mundo, o grupo LVMH, responsável por grifes como Dior, Guerlain e Givenchy, passará a produzir álcool gel em suas fábricas de cosméticos, na França. Os produtos serão totalmente doados para os hospitais locais na iniciativa de reduzir a disseminação do novo coronavírus na região. As três maiores instalações da empresa, onde são feitas as fragrâncias de perfumes, que irão conduzir a produção.

Na primeira semana, a expectativa do conglomerado de marcas é de entregar 12 toneladas de gel para as mãos. A produção não tem tempo de conclusão, sendo que os diretores consideram atender as unidades de saúde até o momento que for necessário. A fórmula do produto de higiene foi aprovada pelas autoridades francesas, que atestaram a eficacia na proteção ao Covid-19.

Wow. "Given the risk of a shortage of hydroalcoholic gel in France, Bernard Arnault has instructed the @LVMH Perfumes & Cosmetics business to prepare its production sites to manufacture substantial quantities of hydroalcoholic gel to be provided to public authorities." pic.twitter.com/NfkkWUb4Yr — Lauren Sherman (@lapresmidi) March 15, 2020

Segundo um comunicado oficial, a marca anunciou a decisão:”A LVMH vai usar as linhas de produção de suas marcas de perfumes e cosméticos para fabricar grandes quantidades de álcool gel[…]. Esses produtos serão entregues gratuitamente às autoridades de saúde”, esclarecia. De acordo com The Guardian, a França ainda não sofre com a ausência do álcool gel, entretanto, assim como em outros países, o valor do produto sofreu aumento severo. Com isso, o governo francês instituiu um teto de preço para o álcool gel e algumas farmácias limitaram a compra de uma garrafa por pessoa.

Em relação aos funcionários, a LVMH confirmou que um deles foi diagnosticado com o novo coronavírus, segundo The Cut. Os outros colaboradores receberam a orientação de trabalhar no sistema de home office.

O álcool possui propriedades que impedem a sobrevivência e proliferação do vírus. Mas lembre-se: a higienização das mãos e dos punhos com água e sabão devem ser feitas sempre que possível.