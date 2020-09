Idris Elba entra para grupo de pessoas infectadas pelo coronavírus

Idris Elba está no grupo de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. O ator divulgou nesta segunda-feira, 16, em seu perfil no Twitter que o resultado para o seu teste de Covid-19 deu positivo. Idris tranquilizou os fãs ao dizer que está se sentindo bem e que permanece em isolamento, conforme as recomendações médicas.

Em seu perfil, Elba escreveu: “Nessa manhã eu testei positivo para Covid 19. Eu me sinto ok, não tenho sintomas até agora, mas estou isolado desde que descobri sobre minha possível exposição ao vírus. Fiquem em casa e sejam pragmáticos. Eu vou mantê-los informados sobre como estou. Não entrem em pânico”, disse o ator no intuito de acalmar o público. “Eu me testei porque achei que me expus a uma pessoa que testou positivo”, completou sem identificar a pessoa.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

