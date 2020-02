Gripes e resfriados: receitas caseiras para curar essas e outras doenças

Confira métodos caseiros para acabar

com gripes e resfriados

Foto: Thinkstock

Esta época do ano, mesmo nas regiões onde o inverno não é rigoroso, aumenta bastante a ocorrência de gripes e resfriados. Cuidar da saúde da família vira uma tarefa bem complicada porque quando um sara o outro fica doente, e esse revezamento pode durar até a entrada da primavera, em setembro. Mas não precisa ser assim.

A nutricionista e fitoterapeuta Vanderlí Marchiori, de São Paulo, indica alimentos que tratam e previnem esses males. Mas atenção: eles não dispensam a vacina contra a gripe H1N1. Se você perdeu a vacinação gratuita, deve procurar os hospitais ou as clínicas particulares – o que não dá é ficar sem proteção!

Maçã com mel

Quem está com a garganta inflamada deve evitar consumir líquidos gelados ou muito quentes, pois as temperaturas extremas causam irritação instantânea e pioram o incômodo. Para aliviar a dor, fatie uma maçã, cubra com mel e deixe descansando por três minutos. A fruta reduz a inflamação local enquanto o mel tem ação lubrificante e calmante. Coma cerca de duas unidades por dia.

Água de coco e gengibre

Às vezes, a dor de cabeça que surge com a gripe é provocada por alguns alimentos. Queijos, carne vermelha, gordura, fritura, leite, vinho e bebidas à base de cola podem ser considerados gatilhos para esse mal, pois têm corantes e desencadeiam reações alérgicas. Uma maneira de aliviar o problema é beber um copo de água de coco com uma colher (chá) de gengibre em pó quando a dor começar. A mesma receita previne o incômodo, basta tomar três vezes por semana. O gengibre inibe a formação de substâncias produzidas pelo organismo que causam peso na cabeça.

Purê de frutas

Depois que o resfriado vai embora, geralmente chega a tosse (isso se ela já não tiver aparecido antes). É possível diminuir o desconforto na garganta consumindo três vezes por dia um purê de frutas: amasse e misture manga, abacaxi, maçã, caqui e banana e adoce com mel. Também é importante beber pelo menos 2 litros de líquido por dia. Pode ser água pura ou chá feito com cascas de frutas, como maçã e abacaxi. Deve-se evitar a ingestão de pimenta, açúcar, fritura e álcool, de efeito irritante.

Xarope para a família inteira

Esse preparado caseiro é gostoso, barato e não tem contraindicações para adultos e crianças a partir de 2 anos. É expectorante, por isso alivia a coriza e a tosse.

Ingredientes

• 1 xícara (chá) de mel

• 1 xícara (chá) de talos de agrião

• 1 xícara (chá) de abacaxi picado

• 1/2 xícara (chá) de gengibre ralado

• 1/4 de xícara (chá) de água

Preparo

Ferva todos os ingredientes durante 10 minutos. Em seguida, triture o que ainda ficou sólido e coe, se necessário. Tome 1 colher (sopa) a cada 6 horas, durante, no mínimo, uma semana.