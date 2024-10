Gestante pode comer ovo? Nutricionistas listam benefícios e quantidade ideal

Na gravidez, muitas mulheres ficam na dúvida de que alimentos que costumam fazer parte de seu cardápio no dia a dia podem continuar comendo. E um deles é o ovo: será que pode ser consumido durante a gestação e a amamentação? As nutricionistas Lúcia Endriukaite e Fernanda Larralde contam os benefícios dos ovos na gestação e a amamentação.

Gestante pode comer ovo?

“O ovo é um alimento extremamente nutritivo e contribui significativamente para o desenvolvimento do bebê. É uma excelente fonte de proteínas, e as gestantes têm uma demanda aumentada desse nutriente. Além disso, o ovo fornece vitaminas e minerais essenciais que garantem um melhor desenvolvimento do bebê”, explica Fernanda, da rede de lojas de produtos naturais Bio Mundo.

Por que é bom comer ovo na gestação?

Lúcia afirma que o consumo de ovos fornece nutrientes específicos indispensáveis para a mulher na gravidez. “Os ovos possuem ácido fólico, crucial para a formação do tubo neural do feto, especialmente nas primeiras semanas de gravidez. Também é fonte de colina, fundamental para o desenvolvimento cerebral do feto, especialmente do hipocampo, responsável pela memória. As necessidades de colina continuam elevadas após o nascimento, sendo importante para a lactante e o bebê.”

E não para por aí. “Os ovos oferecem luteína e zeaxantina, antioxidantes essenciais para a saúde ocular, pois promovem o desenvolvimento dos olhos do bebê e a saúde da mãe, protegendo contra os raios solares e beneficiando a pele e cognição. E as vitaminas A e D presentes no ovo contribuem para um sistema imunológico saudável, essencial para proteger a mãe e o bebê contra doenças”, afirma a nutricionista, do Instituto Ovos Brasil.

Como a gestante deve comer o ovo?

Fernanda lembra, no entanto, que é preciso observar se a gestante apresentar reações alérgicas ou se sentir mal ao comer ovos. “A forma de consumo deve ser a que mais agrada ao paladar da gestante, o que é muito individual. O ideal é que o ovo seja consumido com a gema bem cozida, evitando a gema mole e o risco de contaminação. Isso ajuda a prevenir que a mãe desenvolva algum quadro de convalescença ou, de alguma forma, transmita a infecção ao bebê.”

O ovo pode ser consumido durante toda a gestação. “Nos três primeiros meses, quando a mulher está mais suscetível a enjoos, o ovo costuma ser bem aceito, especialmente na forma de ovo mexido, por ser um alimento mais seco e frequentemente preferido nesse período. É muito importante que a mulher mantenha uma alimentação mais natural, saudável e equilibrada em nutrientes, sem abrir mão da ingestão proteica. Considerando esse equilíbrio, 3 ovos por dia seria uma quantidade segura“, complementa, lembrando que, se a gestante não gosta ou não consegue comer ovos, precisa procurar outra fonte de proteínas ou suplementar a alimentação.

E na amamentação, pode comer ovo?

As nutricionistas contam que o consumo de ovos também é permitido e recomendado durante a amamentação. “Eles contêm ferro, que previne anemia; ômega-3, crucial para o desenvolvimento do bebê através do leite materno, vitaminas do complexo B, vitaminas lipossolúveis, minerais e carotenoides, essenciais para a manutenção da energia e saúde da mãe e do bebê. Além de serem práticos para preparar refeições rápidas e nutritivas”, enumera Lúcia.

