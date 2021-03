Por que os nascimentos de gêmeos cresceram tanto no mundo

Gestações tardias e intervenções médicas, como a fertilização in vitro, de acordo com pesquisadores, aumentaram a taxa de nascimentos de gêmeos em um terço desde os anos 1980, principalmente nas regiões mais ricas do mundo, segundo G1.

Cerca de 1,6 milhão de gêmeos nascem a cada ano em todo mundo: um em cada 42 crianças. Com as mudanças de tratamentos feitos pelos médicos, o número pode cair, porque agora o foco das fertilizações é de um bebê por gravidez, o que torna a gestação menos arriscada.

O artigo da revista Human Reproduction revelou que o pico foi atingido devido aumentos nas taxas de bebês gêmeos em todas as regiões do mundo nos últimos 30 anos, aumento de 32% na Ásia e de 71% na América do Norte.

Foram coletadas taxas de geminação de 165 países de 2010 a 2015 e foi feito um comparativo com as taxas de 1980 a 1985. O número de nascidos por mil partos em todo mundo passou de nove a cada mil partos, para 12 a cada mil.

Na América do Sul, o número caiu, de 102 mil entre 1980 e 1985 para 100 mil entre 2010 e 2015. Já na África os números sempre foram altos desde os últimos 30 anos, o que é explicado pelo crescimento populacional da região.