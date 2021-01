Força Aérea Brasileira leva 18 toneladas de oxigênio para Manaus

Enfrentando o colapso do sistema de saúde por conta da pandemia de coronavírus, a cidade de Manaus começou a receber cilindros de oxigênio, um dos recursos em falta nos hospitais da região. Na madrugada desta sexta-feira (15), a capital amazonense recebeu 386 cilindros, com mais de 18 toneladas. A carga foi trazida de Guarulhos (SP), pela Força Aérea Brasileira (FAB) – de acordo com o site acrítica.com.

Pela manhã os cilindros iriam ser encaminhados para o aeroporto de Ponta Pelada, para serem transportado para as unidades de saúde.

Os cilindros foram trazidos depois que médicos e enfermeiros relataram que pacientes estavam sufocando por conta da falta do recurso. Na última quarta-feira (13), o Estado registrou com 150 enterros em um dia (57 confirmados pela Covid-19).

Nesta sexta-feira, 15, foram 223.360 casos confirmados de Covid-19, 185.989 recuperados, 5.930 mortos, no Estado do Amazonas.