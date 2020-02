Fibromialgia: sintomas e tratamentos

Não esqueça de incluir proteína, ferro

e cálcio em seu cardápio

Ótima notícia para quem sofre dessa doença sem saber: um novo exame ajuda a detectar a doença. Uma pesquisa feita no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, analisou pacientes por meio de termometria, exame que transforma o calor do corpo em imagem. “Quanto mais vermelha a imagem, maior a circulação sanguínea no local da dor”, diz o médico Marcos Brioshi, coordenador do estudo. Nos casos de fibromialgia, há três sinais: vermelho forte cobrindo o peito e as costas, uma máscara em torno dos olhos, e mãos, nariz e pés frios.

Alívio que vai no prato

Quem sofre de dores crônicas, como as da fibromialgia, precisa colocar no prato mais fontes de proteína (ovos), ferro (carne), cálcio (leite) e vitaminas do complexo B (nozes, verduras, fígado). Os remédios tomados para combater a dor costumam dificultar a absorção desses nutrientes. A carência dessas substâncias pode estar relacionada ao aumento do desconforto.

