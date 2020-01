Facebook tem uma ferramenta incrível para doação de sangue

Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue e todo mundo sabe da dificuldade que os bancos de sangue enfrentam no Brasil – apenas 2% da população doa.

Sabendo do peso que as redes sociais têm no país, o Facebook disponibiliza um recurso que facilita o encontro entre doadores e instituições que coletam sangue. Se você se registrar como doadora na rede, receberá um aviso sempre que um banco fizer uma solicitação urgente ou quando promover algum evento de doação em um raio de 20 km.

A privacidade é garantida e os bancos de sangue não têm acesso às suas informações pessoais.

A iniciativa surgiu do próprio Facebook, em parceria com o Ministério da Saúde, que procurou as instituições para essa ação. “Já estava em nosso planejamento usar mais efetivamente as redes sociais para promover a doação, e a proposta do Facebook caiu como uma luva. Essa ferramenta tem se mostrado excelente e, do ano passado pra cá, as doações aumentaram em 5%”, diz o hematologista e hemoterapeuta Luiz Amorim, diretor do Hemorio.

Segundo ele, é preciso ainda aumentar número de doadores de repetição, daqueles que doam com frequência. “Ainda é cedo pra saber se essas pessoas que doaram por meio da ferramenta vão voltar, mas a gente espera que aconteça”, diz.

Até agora o Facebook conta com as seguintes instituições parceiras: Hemorio (RJ), Hemoce (CE), Hemosc (SC), FHB (DF), Santa Casa (SP), Pró-Sangue (SP), Hemopa (PA), Hemominas (MG), Hemoba (BA), Hemoam (AM).

Para se registrar pelo Facebook, é só acessar este link: facebook.com/donateblood.

Quem pode doar:

– Pessoas com idade entre 16 e 69 anos

– Peso mínimo de 50 kg

– Estar bem de saúde e sem sintomas de gripe há pelos menos 7 dias

– Estar descansado (pelo menos 6 horas de sono em 24 horas anteriores)

– Não ter ingerido bebida alcoólica 24 horas antes

– Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva nos últimos seis meses

– Não ter relações sexuais com com risco de ISTs nos últimos 12 meses