Exercícios físicos influenciam no tratamento e na prevenção do câncer

Prática de exercício deve ser diária

Foto: Getty Images

Uma pesquisa desenvolvida pelo professor Marcelo Demarzo, do departamento de medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mostra o impacto positivo trazido pelos exercícios físicos na prevenção e tratamento do câncer.

O estudo aponta que a atividade física feita de forma moderada e regular reduz os riscos de uma pessoa desenvolver tumores.

“Algumas teorias apontam que os exercícios melhoram as defesas do organismo, dificultando o desenvolvimento do tumor. A literatura médica também diz que a prática de atividades físicas diminui os efeitos dos radicais livres que, em excesso, podem se ligar ao código genético e atuar na produção de células cancerígenas”, argumenta Demarzo.

O professor detalha que a atividade física também controla a exposição do organismo a determinados hormônios que podem favorecer o câncer.

Além de contribuir na prevenção, o professor acrescenta que a atividade física contribui para o tratamento e recuperação de pessoas que já desenvolveram a doença. Atividades comuns no cotidiano, como caminhadas e execução de tarefas domésticas, por exemplo, contribuem para o fortalecimento das defesas do corpo.

“O importante é o volume de exercícios físicos praticados ao longo do dia. Uma caminhada para ir ao trabalho, a execução das tarefas domésticas e as atividades físicas de lazer, como a prática de um esporte, por exemplo, contribuem para a redução de doenças crônicas”, enumera.