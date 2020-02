Evite o câncer no estômago

Se for descoberto logo no início, o câncer

no estômago tem 98% de chance de cura

Foto: Getty Images

O Instituto Nacional do Câncer alerta: cerca de 21 mil novos casos de câncer no estômago serão registrados neste ano, quase o dobro de 2008. “O estresse agride as paredes do órgão, levando a um aumento nas chances de surgir o câncer”, diz o médico Alexandre Sakano. Conheça os sintomas e evite essa doença.

Fique atenta a esses sinais

O câncer de estômago é silencioso e, muitas vezes, seus sintomas são confundidos com problemas menores. Por isso, surgindo qualquer um dos sintomas a seguir, procure um gastroenterologista para saber se está tudo em ordem com você.

– Dor

– Queimação

– Anemia sem causa

– Fraqueza

– Sangramento

– Emagrecimento excessivo

– Sensação de estômago muito cheio após as refeições, mesmo que você não tenha comido muito.

4 atitudes que protegem seu estômago



Coma bem. Não é só para comer alimentos com pouca gordura, mas também deixar de lado os industrializados, conservas, enlatados e salgados. Procure colocar no prato muito mais alimentos frescos, como frutas e vegetais trazidos direto da feira.

Evite o álcool e a automedicação. Em excesso, o álcool e vários remédios agridem as paredes do estômago, aumentando as chances de o câncer surgir. Se adora uma cervejinha, tome só um copo no jantar. E, em vez de pílulas para dores na região, procure um especialista.

Exercite-se! Ou procure um passatempo bem divertido para se distrair. Com isso, você alivia o estresse e melhora significativamente os problemas de estômago, reduzindo as chances de doenças como gastrite, úlcera e, até mesmo, câncer.

Faça exames preventivos. Há pessoas com predisposição genética para a doença. Nesse caso, mesmo se prevenindo, é possível desenvolver o câncer. O ideal é procurar um gastroenterologista pelo menos uma vez ao ano para saber se está tudo bem.