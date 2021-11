Saúde anuncia dose de reforço a todos os adultos e redução do intervalo

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (16) a redução do intervalo de seis para cinco meses para a aplicação da dose de reforço para aqueles que já tenham completo o esquema vacinal contra a Covid-19, seja por dose única ou duas doses.

Também foi anunciado durante a coletiva de imprensa que não há mais restrição de idade, qualquer pessoa com mais de 18 anos que respeite o intervalo estabelecido pode ter aplicada a dose adicional.

Até então, a dose de reforço estava sendo aplicada apenas em pessoas maiores de 60 anos, pessoas imunocomprometidas e profissionais da saúde.

De acordo com a fala do ministro da saúde Marcelo Queiroga, a ampliação do público-alvo da dose de reforço ocorre com base em “informações que temos dos estudos científicos”.

Segundo o Ministério da Saúde, somente neste mês de novembro, mais de 12,4 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose adicional.

Conscientização

Além das mudanças, a pasta anunciou também nesta terça-feira a nova campanha de megavacinação, que tem por objetivo informar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19.

Atualmente, o Brasil tem quase 59% da população totalmente imunizada. O que parece ser um número expressivo, revela que os 41% que ainda não se vacinaram e completaram a vacinação correspondem a 21 milhões de brasileiros.

De acordo com o anunciado, a campanha deve acontecer de 20 a 26 de novembro.