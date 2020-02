Dicas rápidas para acabar com a gripe

Suco de frutas fortalece as defesas do corpo

Foto: Getty Images

Parece que é só o friozinho chegar para o nariz entupir e a garganta começar a arranhar. Quando a gripe pega a gente de jeito, não adianta: o corpo fica mole, a cabeça pesada e não temos vontade de fazer nada além de ficar deitada na cama. Está se sentindo assim? Pois é hora de sair de baixo do cobertor e preparar um suco poderoso para aumentar sua resistência e mandar a gripe para bem longe de você!

Suco poderoso contra a gripe

Bata no liquidificador um kiwi, uma laranja, cinco acerolas, dez morangos e o suco de um limão. Se preferir, acrescente água. Esse suco vai fortalecer sua imunidade.

Massagem energizante

Para aliviar a dor de cabeça, use o polegar da mão direita e massageie suavemente o ponto que fica entre o polegar e o indicador da mão esquerda. Depois, repita na outra mão.

Exercício que desentope o nariz

Sente-se no chão de pernas cruzadas, com a coluna reta e a barriga para dentro. Solte o ar com força, espere alguns segundos e inspire devagar. Faça isso por três minutos.