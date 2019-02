Descubra as calorias dos docinhos e outras delícias de casamento

À primeira vista, experimentar as delícias que bufês oferecem na hora da degustação parece ser de graça. Não se iluda! Após algumas semanas, o preço, ops!, o peso será sentido na balança. Para manter a forma, uma ideia é determinar uma moeda de troca para cada bem-casado que provar. Facilitamos sua vida com uma tabela de equivalência elaborada pela personal trainer Carina Rosin e pela nutricionista Karyna Pugliese, ambas de São Paulo. As duas desenvolvem no consultório o programa personalizado “Noiva em Forma”, que promete, em seis meses, ajudar as mulheres a entrar no vestido, mudar os hábitos de vida e controlar a ansiedade.