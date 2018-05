Angelina Jolie é uma das artistas mais comentadas no mundo. Atriz, diretora, mãe de seis filhos e vencedora do Oscar, a estrela tem vários motivos para conquistar o coração dos cinéfilos e dos fãs.

Um deles é a sua saúde: já reparou como a atriz tem uma pele ótima? Isso não é fruto de macetes mirabolantes ou dietas radicais. É o resultado de um longo e disciplinado tratamento com o auxílio da dermatologista Rhonda Rand, de acordo com a InStyle, em entrevista. “Foi para ela que minha mãe [Marcheline Bertrand] me trouxe quando eu era pequena, com minha primeira cicatriz”, revela Jolie.

Engana-se quem pensava que Angelina passava por tratamentos rebeldes. Através de três décadas de tratamentos, Dra. Rand nunca havia divulgado que cuidava da pele da atriz. “Eu cuido de muitas celebridades e parte da razão que eu penso é que eu não falo sobre isso”, conta. Rhonda conta porque a artista está com a aparência ótima, e diz que não é tão difícil assim.

Confira:

Começou cedo

Rhonda afirma que quando Jolie engatou na carreira, ela quis cuidar da pele da maneira mais responsável possível. “Ela sempre teve uma beleza natural, então não era necessário fazer muito, era apenas protetor solar, limpeza adequada com um limpador suave, antioxidantes, e às vezes glicólicos e produtos naturais”, explica.

O mínimo de maquiagem

Jolie usa maquiagem somente quando está trabalhando. “É provavelmente outra razão pela qual sua pele parece boa. Eu sei que a maquiadora é super cuidadosa com o que ela usa”.

Não economiza em produtos para rosto

Quando viaja, Angelina leva consigo produtos para seu tipo de pele, para limpar, hidratar e retirar a maquiagem sem deixar resíduos. Um verdadeiro arsenal para o rosto.

Pele protegida

Rhonda afirma que Jolie sempre usou protetor solar, por ter a pele muito branca. “Ela também usa muitos chapéus. É a proteção do sol que vai impedi-la de envelhecer mais do que qualquer coisa”, explica.

Nada de tratamentos radicais!

Angelina não faz nada além do convencional para lidar com as espinhas, queimaduras de sol e outros contratempos que às vezes ocorrem. “Sua beleza é natural e seus genes são bons”, explica a dermatologista.

Os cuidados com a pele se intensificaram com a menopausa

É fato que até mesmo Angelina Jolie foi afetada pelos efeitos da menopausa. Mas, ao intensificar os cuidados e redobrar a atenção, a atriz conseguiu fazer com que os sintomas não fossem tão agressivos.

