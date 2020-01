Corpo dos sonhos: Mariana Goldfarb mostra como alcançar com esportes olímpicos

CORRIDA

Se você está à procura de um esporte democrático, pode se jogar na corrida. Em dias ensolarados, você consegue aproveitar a natureza de praias e parques enquanto queima calorias. Mas, se o tempo fechar, a esteira estará lá para você manter o treino em dia. Como bônus, melhora as resistências física e aeróbica, além do fortalecimento dos membros inferiores, favorecidos pelo movimento característico da modalidade. “Colocar tiros no meio do treino acelera o metabolismo e otimiza a queima calórica, além de ajudar a definir o abdômen”, comenta Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da rede de academias Cia. Athletica. Três ou quatro vezes na semana é a frequência ideal tanto para quem corre por hobby como para quem quer melhorar o desempenho. “O aumento exagerado de treinos não garante uma melhora expressiva e pode causar dores e fraturas por estresse físico”, comenta o profissional.

BOXE

Se a intenção é trabalhar quase todos os membros e grupos musculares de uma só vez, separe as luvas e entre no ringue. Com forte exigência de costas, tronco e braços, o boxe solicita um jogo de pernas para lá de ágil. “A alta intensidade e a velocidade fazem dele uma das ótimas opções quando o objetivo é secar”, afirma Cacá. Por se tratar de um esporte de habilidade, os treinos precisam acontecer no mínimo três vezes na semana, de preferência em escolas específicas que ensinem as técnicas de defesa e combate. No pacote, doses extras de concentração e agilidade.

TÊNIS

Apesar de requerer um movimento global do corpo, os braços, as pernas e o core (região abdominal) são os primeiros a dar sinal de definição. “Depois de dois ou três meses de aulas, duas ou três vezes na semana, já é possível ver resultados”, garante Luis Fabiano Ferreira, coordenador técnico feminino do Instituto Tênis, em São Paulo. Não bastasse o gasto calórico de até 500 calorias em 40 minutos de treino, a prática traz benefícios para o controle do estresse e da ansiedade, o desenvolvimento da coordenação motora e acelera o processo de tomada de decisão dentro e fora das quadras.

VÔLEI

O glúteo dos seus sonhos pode estar a uma rede de distância. Isso porque a incansável repetição de pulos realizada durante uma partida de vôlei tem efeito positivo na parte posterior. “Por consequência, as pernas ficam mais torneadas e fortes”, opina Cacá. Para além da forma física, a demanda por atenção e reflexo aperfeiçoa a mente, enquanto o corpo sua. E o melhor: graças à parte funcional, um treino bem-feito, mesmo que apenas uma vez na semana, já entrega respostas satisfatórias, inclusive para a saúde.

NATAÇÃO

Engana-se quem pensa que atividades aquáticas exigem menos do físico. Apesar de a água acalmar, ela também causa resistência, aumentando o desprendimento de energia durante o movimento. Considerando que braços e pernas estão sempre se mexendo simultaneamente, esse gasto é ainda duplicado. Como no caso do boxe, a execução constante é diretamente proporcional à melhora do desempenho, assim como das funções cardiorrespiratórias. “Ainda que a grande propulsão seja das pernas, o tronco está sempre trabalhando, o que garante costas e ombros bastante definidos”, defende Cacá. A escolha da temperatura da água também faz diferença – opte por termômetros mornos, nem muito frios nem muito quentes, que soltam a musculatura e trazem um relaxamento benéfico ao praticante.

