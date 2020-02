Como reconhecer um linfoma

A novelista Glória Perez está em tratamento

contra linfomas

Foto: Renato Rocha Miranda

Divulgação Globo

A novelista Gloria Perez e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, estão se tratando de linfomas. Esse tipo de câncer atinge o sistema linfático, em especial os gânglios, e é mais comum do que você imagina. Dependendo do tipo e do estágio da doença, as chances de cura são altas. Saiba mais sobre isso:

Linfoma não Hodgkin

· 7 em cada 10 casos de linfoma.

· É o 6° tipo mais frequente de câncer no Brasil.

Linfoma de Hodgkin

· 3 em cada 10 casos de linfoma.

· Atinge idosos e pessoas entre 20 e 30 anos.

Sintomas

· Suor em excesso, principalmente à noite.

· Inchaços pelo corpo, especialmente no pescoço, axilas e virilhas.

· Perda de peso sem causa aparente.

· Coceira generalizada.

· Cansaço.

Tratamento

· Retirada dos tumores

· Quimioterapia e terapia-alvo para destruir as células doentes.