Centro Diagnóstico em Fertilidade oferece todos os exames em um só lugar

Dúvidas, expectativa e receios… esses são alguns dos sentimentos que acompanham, para muitas pessoas, a decisão de ter um bebê. Mas a tão esperada gravidez pode demorar ou até mesmo não acontecer mesmo depois de muitas tentativas, levando à frustração e à ansiedade.1

Estima-se que a infertilidade atinja de 10% a 20% dos casais em idade reprodutiva.2 Ela é definida como a incapacidade de gestar após 12 meses de relação sexual sem métodos contraceptivos, se a mulher tem menos de 35 anos, ou após seis meses, quando a mulher tem 35 anos ou mais.3

“Existem vários fatores que podem causar infertilidade, e muitos casais fazem o tratamento sem realizar uma investigação completa”, afirma o dr. Manoel Orlando, coordenador do setor de diagnóstico por imagem da pelve feminina do Alta Excelência Diagnóstica, em São Paulo, marca pertencente à Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil.

De acordo com o Ministério da Saúde, as causas da infertilidade feminina podem ser divididas em: ovarianas (quantidade e qualidade dos óvulos), tubárias e do canal endocervical (passagem do óvulo e do espermatozoide) e ligadas à implantação do embrião no útero.4 Já nos homens, a infertilidade pode estar relacionada a varicocele (dilatação das veias da bolsa escrotal), não descida dos testículos (criptorquidia), infecções e fatores genéticos e hormonais.2

A importância do diagnóstico de infertilidade

A existência de fatores que limitam a fertilidade do casal não precisa ser um impeditivo para gerar um bebê. O dr. Manoel Orlando conta que o Centro Diagnóstico em Fertilidade da Dasa é o primeiro e único espaço no Brasil dedicado exclusivamente ao diagnóstico dos fatores da infertilidade e abortos de repetição. Localizado na unidade de Higienópolis do Alta Diagnósticos, na cidade de São Paulo, é um ambiente pensado especialmente para casais tentantes.

O diferencial do Centro Diagnóstico é a possibilidade de realização, em um mesmo lugar, de todos os exames necessários para diagnosticar as causas da dificuldade de engravidar. “A criação de protocolos de exames individualizados é essencial para que casais e mulheres tentantes consigam a tão sonhada gestação. Até então, eram necessários deslocamentos para diferentes laboratórios e a disponibilidade de vários dias”, ressalta o especialista.

Entre os exames oferecidos estão histerossalpingografia, histerorressonância, histeroscopia, ultrassonografia e ressonância especializadas para endometriose e espermograma com morfologia de Kruger e fragmentação de DNA espermático, “um exame de grande importância que, muitas vezes, é esquecido ou avaliado de forma inadequada”, destaca o coordenador.

O Centro Diagnóstico conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado e exclusivo, com um cuidado que tem o objetivo de permitir o acesso de um maior número de casais a esses serviços, incluindo os que não possuem convênio médico. Os exames são realizados por uma equipe de profissionais especialmente dedicados à área de fertilidade, e os laudos podem ser conjugados e integrados, facilitando a interpretação dos resultados.

Reprodução assistida

É depois do diagnóstico preciso do fator ou fatores que estão causando a infertilidade que se busca o tratamento adequado, sendo um deles a reprodução assistida. O ciclo de fertilização in vitro ocorre quando a mulher é submetida à produção e retirada de oócitos, conhecidos popularmente como óvulos, para a realização de procedimentos de reprodução humana assistida (RHA) em serviços especializados.5

O processo de RHA é delicado e requer atenção a diversos detalhes, como a janela de implantação do embrião, que geralmente ocorre entre os dias 19 e 21 de cada ciclo menstrual. É o que explica a dra. Natalia Gonçalves, gerente de genética reprodutiva da Dasa Genômica, braço de genômica da rede. “Aproximadamente 30% das pacientes têm uma janela de implantação deslocada. Detectar essa situação permite adaptar a transferência de embrião para o tempo ideal de cada paciente, prevenindo, assim, falhas de implantação”, comenta.

Dados do Ministério da Saúde mostram que os procedimentos de fertilização in vitro voltaram a crescer depois de um período de baixa durante a pandemia, e, em 2021, foram realizados 45 952 ciclos no país.5 O Centro Diagnóstico em Fertilidade, junto à Dasa Genômica, também oferece exames genéticos, que auxiliam na seleção embrionária, buscando aqueles que sejam cromossomicamente normais e aumentando as chances de uma gestação saudável. “Apoiamos as necessidades dos nossos parceiros e disponibilizamos o melhor da genética voltada para casais em tratamento de reprodução assistida”, garante o dr. Manoel Orlando.

Além de atender casais que buscam diagnosticar as causas da infertilidade, o centro também é voltado para a realização de exames em mulheres com histórico de abortos de repetição, mulheres em busca de preservação da fertilidade, casais formados por pessoas LGBTQIAP+ e homens e mulheres em busca de preservação oncológica da fertilidade, além de ter um canal de atendimento exclusivo para que os médicos tirem dúvidas sobre exames e resultados.

Novo teste de receptividade endometrial A gerente de genética reprodutiva da Dasa Genômica, dra. Natalia Gonçalves, explica que o endométrio é o revestimento interno do útero que se prepara a cada mês para a chegada de um embrião e, caso isso não ocorra, ele se desprende e causa a menstruação.6 Ele muda de espessura ao longo do ciclo menstrual, de modo a fornecer o ambiente adequado para a implantação do embrião. Os hormônios são os grandes responsáveis por essa transição de espessura do endométrio, conforme o avanço do ciclo menstrual. Segundo ela, existem diversas condições endometriais que podem afetar a fertilidade feminina, portanto, realizar exames de anamnese é essencial para entender a causa e iniciar tratamentos específicos. Confira os detalhes do papel do endométrio na gravidez e mais informações sobre o novo exame. O que pode afetar o crescimento adequado do endométrio? Dra. Natalia Gonçalves – Fatores infecciosos, hormonais, imunológicos e morfológicos, como sinéquias (aderências dentro do útero) podem impedir o crescimento adequado do endométrio e, consequentemente, a fixação do embrião no útero, podendo causar abortamento. Como o endométrio pode afetar a fertilização? Dra. Natalia Gonçalves – O endométrio de uma mulher é receptivo quando está pronto para a implantação do embrião, o que geralmente ocorre entre os dias 19-21 de cada ciclo menstrual. Esse intervalo de receptividade é conhecido como janela de implantação e ocorre sete dias após o pico endógeno da LH (LH+7). Realizar a transferência de embrião fora dessa janela é uma das causas da falha de implantação recorrente. E com qual frequência isso acontece? Dra. Natalia Gonçalves – Aproximadamente 30% das pacientes têm uma janela de implantação deslocada. Como evitar esse problema? Dra. Natalia Gonçalves – Detectar essa situação permite adaptar a transferência de embrião para o tempo ideal de cada paciente, prevenindo, assim, falhas de implantação. Como essa detecção é feita? Dra. Natalia Gonçalves – O teste genômico de receptividade endometrial analisa a expressão de mais de 400 genes associados à receptividade endometrial e resposta imune ligadas à implantação de embriões. Para essa avaliação, é necessária uma biópsia do endométrio, procedimento minimamente invasivo feito no consultório do ginecologista ou fertileuta. Onde ele pode ser encontrado? Dra. Natalia Gonçalves – O exame de análise de receptividade endometrial começará a ser oferecido pela Dasa Genômica no Centro Diagnóstico em Fertilidade ainda neste semestre e é importante para o sucesso da fertilização in vitro.

Referências:

