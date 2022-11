Bruxismo: o que é, sintomas e tratamento

Cada vez mais comum, o bruxismo pode ser definido como um transtorno involuntário e/ou inconsciente do bater e ranger dos dentes, no período diurno ou noturno. “É uma das maiores queixas do dia a dia da clínica odontológica”, diz a cirurgiã-dentista Ana Carolina Pinheiro.

O bruxismo, além de causar desgaste dos dentes e doenças nas gengivas, pode provocar também fortes dores de cabeça, nos músculos do rosto e, em casos mais graves, na coluna. “Sua causa é multifatorial, envolvendo fatores locais, sistêmicos, psicológicos ou alteração no sistema nervoso central. A maloclusão, ou seja, o alinhamento anormal dos dentes superiores e inferiores, associado ao estresse, por exemplo, pode levar ao surgimento do bruxismo”, explica Ana Carolina.

Sintomas e tratamento do bruxismo

Entre os sintomas do bruxismo então trincas dentárias, desgaste da superfície dos dentes, dores na articulação e dores de cabeça. Já o tratamento pode variar dependendo da causa do problema. “Cabe ao cirurgião-dentista identificar o que está causando o bruxismo e, assim, montar um plano de tratamento que englobe a eliminação do fator causal e tratamento dos sinais e sintomas. Sendo muitas vezes necessário um tratamento em conjunto com o psicólogo, inclusive”, afirma a especialista.

No entanto, um dos tratamentos mais comum é o uso da placa de bruxismo, que pode ser feita para o paciente recobrindo todos os seus dentes, tendo como objetivo o controle do comprometimento da musculatura e da superfície dentária.