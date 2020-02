Benefícios do queijo branco para a saúde

É possível encontrar queijos cottage e de minas enriquecidos com probióticos

Na lista dos queijos, o branco é campeão em nutrientes e em baixas calorias, por isso é o único indicado pelos especialistas.

Ele reúne proteínas (contribui na formação dos músculos), vitaminas A (antioxidante), D (aumenta a imunidade) e B (mantém a saúde de olhos, pele e cabelo), e minerais, como fósforo e cálcio (para ossos e dentes fortes). “Dentre os brancos, a ricota e o cottage são os mais leves, porque o leite usado na fabricação é o desnatado. O queijo de minas leva o tipo integral na receita, o que o torna mais calórico, assim como a mussarela de búfala”, diz a nutróloga Cristiane Coelho.

Uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) constatou que o consumo rotineiro desses queijos está ligado à queda nos casos de hipertensão e diabetes, pois além de fornecerem cálcio, eles são quase isentos de gordura. Essa combinação estabiliza a pressão arterial, regula a absorção da glicose e ajuda a equilibrar o peso.

Ainda melhores

É possível encontrar queijos cottage e de minas enriquecidos com probióticos, micro-organismos vivos que equilibram as bactérias do intestino, protegendo a flora.

Como a maioria das vitaminas e minerais é absorvida pelo trato intestinal, o consumo desses queijos preserva o bom funcionamento do órgão.

Inclua queijo branco no seu cardápio!