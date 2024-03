Na Casa Clã 2024, Bela Gil dá 3 dicas para ter uma alimentação natural

Na última sexta-feira (8), durante a Casa Clã, a colunista de finanças Paola Carvalho mediou uma mesa sobre economia do cuidado com a participação da chef e ativista alimentar Bela Gil. Em pouco mais de uma hora, ambas debateram sobre o trabalho invisível das mulheres, que cuidam de crianças e idosos, cozinham, limpam, arrumam e organizam a dinâmica do lar.

Tudo isso faz parte do trabalho invisível geralmente delegado às mulheres. E por esses motivos, muitas de nós acabam não tendo tempo para apostar em uma alimentação mais saudável, tendo seu bem-estar físico e emocional prejudicados.

Pensando nisso, Bela Gil deu três dicas para quem busca potencializar um consumo alimentício mais natural no dia a dia, na medida do possível. Confira:

Dicas para uma alimentação mais saudável

1. Troque o mercado pela feira

De acordo com a chef, trocar o supermercado pela feira traz a vantagem de conseguirmos adquirir e consumir mais produtos in natura (isto é, alimentos de origem vegetal que são consumidos em seu estado natural, sem adição de processos e elementos nocivos à saúde).

2. Diminua o consumo de açúcar

Para Bela Gil, é essencial que diminuamos o consumo de açúcar e ultraprocessados.

“O brasileiro consome, em geral, 150 gramas de açúcar por dia. Isso é seis vezes mais do que o recomendado pela OMS”, aponta.

Por isso, a ativista alimentar recomenda que tentemos nos acostumar com o sabor natural do café, chás e sucos, por exemplo.

3. Busque cozinhar mais

Segundo Bela, não é necessário que cozinhemos todos os dias. Porém, é importante tentar envolver a família sempre que tenhamos a oportunidade.

“Chame os pais, os filhos e seus avós para participar da cozinha, nem que seja apenas no almoço de domingo. Precisamos conseguir resgatar a comida de panela, não podemos deixá-la morrer tão cedo”, declara.

A Casa Clã 2024

A Casa Clã é o maior evento feminino da Editora Abril. Iniciado no Dia Internacional da Mulher, e se estendendo por todo o fim de semana (de 8 a 10 de março de 2024), esse encontro presencial reuniu em São Paulo artistas, atrizes, cantoras, empresárias e ativistas para debater temas de interesse do universo feminino.