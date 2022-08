As mulheres e o cuidado com a saúde: da puberdade à velhice

A última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que mais de 80% das mulheres buscam ajuda profissional com frequência.1 Para elas, a visita a consultórios médicos começa cedo e o ginecologista é o especialista que deve acompanhar a saúde feminina.2

Se a paciente for saudável, a primeira consulta deve ser feita depois da primeira menstruação, que acontece geralmente entre 11 e 12 anos.3 “O ginecologista deverá explicar o que está mudando no corpo da menina, fazer o controle do ciclo menstrual e orientar sobre os cuidados que se deve ter”, afirma a dra. Daniela Selano, coordenadora do CHN Mulher, unidade do Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro, pertencente à Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil.

Exames de rotina

Iniciada a vida sexual, como explica a médica, alguns exames preventivos passam a fazer parte da rotina. São eles: o papanicolau, para detectar alterações nas células do colo do útero,4 a ultrassonografia transvaginal, para avaliar os órgãos genitais internos,5 e a ultrassonografia mamária.

Em casos de mulheres com histórico de câncer de mama na família, exames como a mamografia também devem ser inseridos no check-up.6 “A partir dos 40 anos, independentemente de estar sentindo alguma mudança no corpo, a mamografia passa a ser obrigatória também”, ressalta a dra. Fernanda Philadelpho, radiologista especialista em mama e coordenadora do Alta Excelência Diagnóstica e do CDPI, ambos da Dasa no Rio de Janeiro.

A partir dos 50 anos, a dra. Adriana Bittencourt Campaner, ginecologista do Salomão Zoppi, laboratório de análises clínicas e de imagem da Dasa, em São Paulo, indica que se devem acrescentar outros exames, como a densitometria óssea,7 para avaliar possíveis casos de osteoporose e osteopenia. “O ginecologista precisa ter um olhar integrado e pedir exames complementares de acordo com as queixas e necessidades das pacientes, que vão além dos órgãos reprodutores”, explica.

Tecnologia de ponta

É fato, então, que as necessidades das mulheres são diferentes para cada idade, mas que o acompanhamento com especialistas é parte de sua vida. Por isso, segundo a dra. Fernanda Philadelpho, é importante que elas possam contar com espaços especializados, multidisciplinares e bem equipados. “Na Dasa, nós temos o primeiro aparelho de ultrassonografia automatizada do país e estamos inovando, recebendo um equipamento de mamografia com contraste. Poder contar com tecnologia de ponta faz toda a diferença”, comemora.

A alta tecnologia está presente também na genética, como explica o dr. Alessandro Silveira, consultor de genômica de microrganismos da Dasa Genômica, braço de genômica que faz parte da rede. “Nós realizamos o sequenciamento genético da microbiota vaginal, um exame de última geração, para ajudar os médicos nas tomadas de decisão”, explica.

Uma das principais queixas das pacientes é o corrimento vaginal de repetição. Atualmente, o tratamento é feito com base em alguns exames que têm limitações, pois identificam infecções de forma simples. “Por meio do microbioma vaginal, é possível entender com mais propriedade como está a comunidade microbiana da paciente, que é um importante componente de defesa da mucosa vaginal contra agentes agressivos e patogênicos, como a candida e as vaginoses”, continua o especialista.

Como a candidíase e a maioria das vaginoses são tratadas de forma diferente, com antifúngicos e antibióticos, respectivamente, e ambas têm uma recorrência comum, o teste genético pode ser decisivo na escolha do tratamento.

O autocuidado é fundamental e a dra. Fernanda recomenda que ele aconteça de forma recorrente e tendo como foco a saúde e o diagnóstico precoce. “Olhar para a nossa saúde de forma integral é de suma importância para alcançar bem-estar, qualidade de vida e até mesmo prevenir doenças”, conclui a médica.

