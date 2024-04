Alergia de gillette? Aprenda a se livrar das bolinhas vermelhas

Quem nunca, após a depilação com lâmina, se deparou com as incômodas bolinhas vermelhas na pele? Além de serem visualmente incômodas, elas também causam um notável desconforto em nosso dia a dia. A alergia de gillette, de acordo com a médica dermatologista Bárbara Alvim, se chama foliculite.

Os fatores que a provocam são diversos, envolvendo desde o níquel presente na lâmina até o produto usado para umidificar a região a ser depilada. “Infelizmente, não há um tipo específico de lâmina que provoque menos irritação na pele, já que os fatores que causam irritação são diferentes para cada pessoa”, explica a especialista.

Como evitar a alergia da lâmina

Segundo a dermatologista, a melhor estratégia para evitar a alergia é interromper o uso quando ela aparece. A forma mais segura de depilação, para Bárbara, é a laser, visto que a técnica destrói o folículo piloso, tratando a foliculite diretamente na raiz.

Todavia, sabemos que essa não é uma possibilidade para todos (especialmente levando em consideração os preços do mercado). Portanto, uma boa estratégia para diminuir os riscos de irritação na pele é hidratar bastante a área a ser raspada (tanto na pré quanto na pós-depilação).

Umidifique a pele da forma correta

“Tente manter a região limpa e seca. Caso seja necessário umidificar a pele, use apenas água e sabão. Após o procedimento, passe água morna ou termal”, indica.

Bárbara pontua que jogar água morna na área antes do procedimento também ajuda a dilatar os folículos, diminuindo as chances do surgimento das bolinhas.

“Não se esqueça de raspar os pelos sempre no sentimento do crescimento. Algumas pessoas sentem que é mais fácil se livrar dos pelos raspando no sentido contrário, mas isso potencializa a alergia.”

Como aliviar a alergia de gillette

Caso as bolinhas vermelhas surjam, não pare de hidratar a pele, pois isso pode aliviar a condição. Mais uma vez, a aplicação de água termal também pode ser de extrema ajuda. Contudo, ao notar a presença de pus e dor na região, é imprescindível buscar um dermatologista. “Prurido e descamação também não devem ser ignorados”, alerta.

Bárbara explica que, nestes casos, é muito provável que o folículo piloso esteja infectado por bactérias e fungos. Sendo assim, pode ser recomendada a aplicação de antibióticos e antifúngicos na área afetada. “Caso não seja tratada de forma adequada, a condição pode gerar até mesmo febre”, diz.

Esfoliação pode ajudar

Além da hidratação e higienização correta, esfoliar a pele antes da depilação auxilia a pele a se livrar das células mortas e agentes infecciosos, o que diminui as chances de desenvolvermos reações adversas.

Caso não tenha um produto específico em casa, é possível apostar em uma receita caseira: misture um pouquinho de açúcar cristal com algum hidratante, e passe na região escolhida.

Depilação com cera não é a melhor alternativa

Por fim, a dermatologista explica que muitos têm a falsa impressão de que a cera causa menos danos à pele do que a lâmina (o que, definitivamente, não é verdade): “A cera pode gerar queimaduras e até mesmo a retirada da camada mais superficial da pele, o que a deixa mais exposta a infecções. Portanto, caso tenha a possibilidade, opte sempre pelo laser”, conclui.