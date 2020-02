Afta: o que provoca a feridinha e os alimentos que pioram a dor

O bicarbonato é contraindicado para cuidar da afta

“A palavra afta vem do grego e tem a ver com o verbo queimar”, conta a cirurgiã-dentista Francèle Falbo, do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. Essa é mesmo a sensação que as feridinhas ardidas provocam. Estresse e TPM (que causam desequilíbrio hormonal), carência de vitaminas e até a mão pesada ao escovar os dentes estão por trás dos machucados. Para tratar, há antiinflamatórios em gel. Já o bicarbonato é contraindicado pela expert. “Ele pode dificultar a cicatrização”, avisa.

O que piora o ardido

Se você é vítima das aftas, melhor manter distância destes alimentos:

– Abacaxi

– Canela

– Laranja

– Limão

– Acerola

– Pimenta

– Molhos condimentados



Marque no calendário!

Se a afta não sumir após duas semanas, vá ao dentista ou ao médico. A demora pode indicar problemas sérios, como tumores.