Tacos de pescado

Modo de preparo

Para o molho

500 mililitros de creme de leite fresco

200 gramas de maionese

2 colheres (chá) de páprica doce defumada

1 colher (chá) de cebola em pó

1/2 colher (chá) de alho em pó

1/4 de colher (chá) de cominho em pó

Para os tacos

800 gramas de filé de peixe branco

Sal a gosto

Óleo para fritar

Massa de cerveja (veja na receita de Elotitos callejeros)

20 tortillas de milho

1/2 repolho roxo em tirinhas

Salsa verde (veja na receita de tacos de carnitas)

Folhas de coentro para decorar

Prepare o molho Em uma panela, leve o creme de leite ao fogo baixo até reduzir a menos da metade do volume. Reserve na geladeira em uma tigela até resfriar. Junte a maionese e os temperos e volte à geladeira. Prepare os tacos Corte o peixe em tiras de comprimento igual ao diâmetro da tortilla e tempere com sal. Em uma panela, aqueça óleo suficiente para fritar por imersão. Passe o peixe na massa de cerveja e frite. Retire e deixe escorrer em papel absorvente. Em uma frigideira, aqueça as tortillas. Distribua o molho entre elas e recheie cada uma com uma tira de peixe frito e o repolho roxo. Finalize com salsa verde e coentro.

*Receita cedida pelo chef Fernando Gasparetto, do Lupe Bar y Taqueria (Chef ensina menu de petiscos mexicanos)