Elotitos callejeros

Modo de preparo

25 gramas de pimenta aji*, sem sementes, ou pimenta gochugaru*

50 gramas de queijo parmesão ralado

200 gramas de farinha de trigo

350 mililitros de cerveja gelada

Óleo para fritar

400 gramas de minimilho fresco

100 gramas de maionese de alho

No processador, bata a pimenta aji até formar flocos. Transfira para um bowl e misture-a ao queijo ralado. Reserve. Em outro bowl, misture a farinha e metade da cerveja com um fouet até formar uma massa homogênea. Adicione o restante da cerveja aos poucos (talvez não seja necessário usar tudo), mexendo com cuidado para manter ao máximo o gás da bebida, até obter uma mistura líquida espessa. Teste mergulhando o dedo na massa – ele deve ficar coberto com uma camada de cerca de 2 milímetros. Em uma panela, aqueça óleo suficiente para fritar em imersão. Passe o minimilho na massa de cerveja e frite até dourar. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer em papel absorvente. Passe o milho frito na mistura de queijo com pimenta, cobrindo toda a superfície. Coloque os minimilhos em espetinhos de madeira e sirva com a maionese de alho por cima.

*Ingredientes encontrados em lojas especializadas

*Receita cedida pelo chef Fernando Gasparetto, do Lupe Bar y Taqueria (Chef ensina menu de petiscos mexicanos)