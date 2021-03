Tacos de carnitas

Modo de preparo

Para a carne

Sal a gosto

1 ½ quilo de copa lombo em tiras de 15 centímetros

1 laranja-pera

2 quilos de banha de porco

3 dentes de alho

1 folha de louro

3 ramos pequenos de tomilho

1/2 lata de leite evaporado (ou dilua 50 gramas de leite em pó em 120 mililitros de água morna)

100 mililitros de refrigerante de cola

Para a salsa verde

Sal a gosto

5 tomates italianos verdes com casca

1/2 cebola grande

3 dentes de alho

Suco de 1 limão

1/3 de maço de coentro

1 pimenta jalapeño

Para a pasta de avocado

1 avocado

Suco de 1/4 de limão-taiti

Sal a gosto

Para os tacos

20 tortillas de milho

Folhas de coentro e gomos de limão para finalizar

Prepare a carne Em uma vasilha, salgue a carne e leve à geladeira por 12 horas. Retire a casca da laranja em uma só fita, esprema a fruta e reserve o suco. Em uma panela alta, leve a banha de porco ao fogo médio. Quando estiver bem quente, adicione a carne com uma pinça, procurando encaixar todos os pedaços de modo que fiquem submersos na banha. Deixe cozinhar em fogo bem baixo por 40 minutos. Junte o alho, a folha de louro, os ramos de tomilho, a casca e o suco de laranja e o leite evaporado. Cozinhe por mais 30 minutos em fogo baixo. Adicione o refrigerante e cozinhe até que a carne comece a desmanchar. Espere amornar e desfie com um garfo. Em uma frigideira com um pouco da banha da panela, frite a carne sem mexer – ela deve ficar dourada e crocante de um lado e suculenta do outro. Reserve. Prepare a salsa verde Em uma panela grande com água fervente e uma pitada de sal, cozinhe os tomates, a cebola e o alho por 15 minutos. Transfira para o liquidificador com o suco de limão e bata até obter uma mistura homogênea. Deixe esfriar e bata novamente com o coentro e a pimenta jalapeño (para menos picância, retire as sementes). Prepare a pasta de avocado Em um bowl, tempere a polpa do avocado, com o suco do limão e sal. Amasse até a mistura ficar homogênea e reserve. Prepare os tacos Em uma frigideira, aqueça as tortillas. Recheie com a pasta de avocado, a carne frita e a salsa verde por cima. Decore com folhas de coentro e sirva com gomos de limão.

*Receita cedida pelo chef Fernando Gasparetto, do Lupe Bar y Taqueria (Chef ensina menu de petiscos mexicanos)