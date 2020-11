Pasta de castanhas brasileiras

Modo de preparo

1 xícara de castanha de caju crua

1 xícara de castanha-do-pará crua

1 colher (sopa) de vinagre

Caldo de 1/4 de limão

1 colher (café) de sal

1/2 dente de alho

Em uma tigela, junte as castanhas e o vinagre. Adicione água suficiente para cobri-las e deixe-as de molho por 12 horas. Lave as castanhas, escorra e bata junto com todos os outros ingredientes no liquidificador adicionando, aos poucos, água filtrada e somente na quantidade necessária para bater. Transfira a mistura para um pote de vidro esterilizado, mantendo um espaço livre de dois dedos para a fermentação. Tampe e deixe fermentar por 48 horas em local fresco (de preferência abaixo de 25ºC) e ao abrigo do sol. Ao final, a pasta estará levemente aerada. Mantenha na geladeira e consuma em até 15 dias, acompanhando torrada, pão, queijo, tapioca ou peixe.

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano (Sabores do Brasil: Fermentação Natural)