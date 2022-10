SP terá passe livre no 2º turno das Eleições. Veja quais capitais aderiram

25 out 2022, 09h50

Depois do anúncio de que várias cidades adotariam o passe livre para o segundo turno das Eleições 2022, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, informou na segunda-feira (24) que a capital também adotará a gratuidade do transporte coletivo no próximo domingo (30). A medida começará a valer a partir das 6 horas, e permanecerá até 20 horas, tanto para ônibus, quanto para trens e metrôs.

Para garantir que todos possam votar, ele também afirmou que colocará 2 mil ônibus extras para circularem, medida que já havia sido adotada no primeiro turno.

Outras capitais com passe livre para as Eleições

Ao todo, 23 capitais já confirmaram o passe livre para o segundo turno das Eleições 2022. Além de São Paulo, estão confirmadas Brasília (DF), Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e Vitória (ES).

Já Rio Branco (AC), anunciou que terá gratuidade apenas no retorno, mediante apresentação do comprovante de votação. Natal (RN) terá redução de 50% na tarifa.