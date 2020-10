Jacinda Ardern é reeleita 1ª ministra da Nova Zelândia

17 out 2020, 15h50

A primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern (Partido Trabalhista), derrotou a opositora Judith Collins, líder do Partido Nacional, e foi reeleita, neste sábado, 17.

A sua popularidade aumentou muito por conta da maneira como ela lidou com a pandemia do coronavírus. Com apenas 25 mortes registradas e 1,8 mil casos confirmados de coronavírus, Nova Zelândia foi um dos países menos afetados pela Covid-19 chegando a ficar mais 100 dias sem novos casos. O país também já se declarou livre da segunda onda da doença.

“Nos próximos três anos, há muito a ser feito. Vamos nos reerguer da crise da Covid-19, melhores, mais fortes e com as respostas para o que a Nova Zelândia enfrenta”, disse Jacinda em seu discurso de vitória nas eleições gerais do país.