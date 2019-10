Rainha Elizabeth volta de férias com a agenda cheia

As férias têm fim até para a família real. A Rainha Elizabeth voltou de férias com a agenda de compromissos bombando. Com um conjunto azul bebê, ela visitou, nesta sexta-feira (11), a inauguração de quartos no Haig Housing Trust, uma instituição que oferece alojamentos para veteranos em Londres.

Sorridente, ela recebeu flores das pessoas que a esperavam com bandeiras britânicas. Este foi seu primeiro compromisso real, desde que voltou da sua viagem de férias para Balmoral, na Escócia.

A rainha também foi homenageada com um quarteirão que levará seu nome, “Elizabeth Terrace”.

Ainda nas visitas de hoje, ela também conhecerá os jovens que participaram da Long Walk Home do ano passado. Nesse desafio, 100 veteranos caminharam 160 quilômetros de Ypres até o Cenotáfio – que marcou o centenário do armistício.

