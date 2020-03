Xuxa doará 1 milhão de reais ao SUS para ajudar no combate ao coronavírus

A apresentadora Xuxa Meneghel fará uma doação de R$ 1 milhão para o SUS (Sistema Único de Saúde), segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal UOL. O aporte será efetuado a partir de uma de suas empresas com o objetivo de ajudar no combate à pandemia do coronavírus no Brasil.

Essa não é a primeira vez que a estrela demonstra a sua generosidade. Em 2010, ela se uniu a amigos famosos para enviar 19 toneladas de alimentos e materiais de higiene pessoal às vítimas de um deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Além disso, manteve por mais de 20 anos a Fundação Xuxa Meneghel de apoio a crianças carentes.

Um levantamento do Ieps (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) estima que o tratamento de infectados com o covid-19 na UTI dos hospitais públicos custará cerca de 1 bilhão de reais.