Walcyr Carrasco confirma ‘Verdades Secretas 2’

A novela Verdades Secretas foi um estouro em 2015. Exibida no horário das 23 horas da TV Globo, a trama que lançou a atriz Camila Queiroz, 23 anos, terá continuação, confirmou o autor Walcyr Carrasco a Quem.

“Deixei plantado ganchos para continuar. Ainda preciso pensar um pouco mais, mas o sucesso internacional está violento”, disse. “A questão maior não é a história, mas os atores que estão comprometidos com muitos projetos. Então não é uma coisa para amanhã.”

Com uma trama repleta de polêmicas como prostituição em agência de modelos, relacionamento de padrasto com enteada debaixo do teto da esposa e modelo viciada em drogas que vai parar na Cracolândia, a novela foi vendida para mais 40 países e liderou a audiência em lugares como México e Uruguai, além de ter vencido o Emmy Internacional na categoria Melhor Telenovela.