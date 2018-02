VIP lança livro de entrevistas focado na vida do homem moderno

Nesta sexta-feira (23), chega às bancas e livrarias o livro Papo Reto, inspirado na seção homônima da revista VIP. Nele, a jornalista Cláudia de Castro Lima entrevista quatro personalidades sobre temas essenciais ao homem.

Com o economista e apresentador de televisão Ricardo Amorim, a conversa é focada em carreira. Já o psicanalista Contardo Calligaris aborda principalmente o tema relacionamentos. Entre as várias funções, Facundo Guerra tem colocado “ser pai de Pina” como a sua principal, por isso o papo com ele é focado em paternidade. O filósofo Mário Sergio Cortella, por sua vez, explora assuntos relacionados à qualidade de vida.

No valor de 27 reais, “Papo Reto – O Livro” é um ótimo presente para dar para o parceiro ou para algum amigo querido! Ah, e claro, para você mesma, caso esteja interessada em entender um pouco mais como os homens encaram esses assuntos atualmente.