Vídeo de “criança” fumando em estádio viraliza

Um vídeo em que, aparentemente, uma criança aparece fumando um cigarro viralizou na internet. O momento aconteceu na Turquia e foi gravado pela câmera de uma emissora de TV durante um jogo de futebol. A gravação chocou os espectadores, mas, na realidade, a “criança” é um homem de 36 anos.

Fenerbahçe ve Bursaspor'un çocuklar için düzenlediği maçtaki görüntüye bak ahdsahjadshjajhajh pic.twitter.com/2WPsqTpLrU — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019

Um repórter estava entrevistando algumas pessoas no campo quando a câmera passou a filmar as arquibancadas e mostrou o que parecia ser dois meninos, um deles com um cigarro na mão. Além do estranhamento em ver uma “criança” fumando, a imagem também incomodou porque fumar em locais públicos é proibido no país e rende multa.

Segundo o site News 1, a pessoa flagrada, apesar de ter traços infantis, já é um adulto e a criança que aparece ao seu lado é seu filho. A própria emissora depois entrevistou o torcedor.

