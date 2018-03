Vida de Marielle ganhará filme

A trajetória de Marielle Franco, assassinada na quarta-feira (14), vai virar filme. Quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro em 2016, a produção sobre a história de Marielle está sendo tocada por Paula Barreto, filha de Lucy e Luiz Carlos Barreto, importantes produtores do cinema nacional. O diretor ainda não foi definido. O roteiro será de João Paulo Reys, e a trilha sonora, de Jorge Mautner. A equipe e atores serão recrutados na Maré, favela onde a vereadora nasceu e cresceu. A renda obtida com o filme também deve ser destinada aos moradores do complexo.

“Eu já conhecia a Marielle porque ela era uma das melhores amigas da minha filha, mas foi assistindo a um depoimento dela em um documentário do João Paulo Reys sobre a intervenção do Exército durante as Olimpíadas, ainda em fase de finalização, que percebi como ela era extraordinária. Logo depois, aconteceu o assassinato”, disse Paula Barreto ao jornal O Globo.

O longa, ainda sem título e sem data prevista de lançamento, será uma ficção e deve mostrar vai focar na origem de Marielle e seguir sua trajetória como defensora dos direitos humanos.

