nunca mais #machistasnãopassarão • apesar da concordância verbal deixar claro que está se falando de um único profissional, por inbox uma pessoa demonstrou dúvida sobre se havia sido uma dupla em ação. portanto, explico: esse crime específico foi cometido por um só homem, operador de steadi, que no passado foi assistente de câmera. entretanto, é bom lembrar que a fotografia e as equipes de câmera são o nicho mais machista do audiovisual: apenas 8% das obras em 2017 teve mulheres como diretoras de foto (todas brancas). gafers, assistentes, operadores, eletricistas: é o clube do bolinha. então a reflexão aqui é a seguinte aos profissionais de fotografia: combatam o machismo em suas equipes, sejam inclusivos, preocupem-se com a diversidade no local de trabalho e entendam que esse caso que é específico reflete um machismo que é generalizado.

