Globo descobre quem divulgou fotos íntimas de Paolla Oliveira

A Rede Globo identificou o responsável pelo registro das imagens da atriz Paolla Oliveira, 35 anos, nua nos estúdios da emissora. A foto foi feita por um operador de câmera freelancer que prestava serviços para a produtora independente O2 – empresa contratada pela Globo.

Segundo informações publicadas pelo colunista Daniel Castro no último sábado (3), o funcionário confessou ter fotografado a atriz enquanto ela se preparava para gravar uma cena da série Assédio – produção da Globo inspirada na vida do médico Roger Abdelmassih.

Ao todo, foram feitas seis fotos não autorizadas de Paolla. Elas acabaram sendo divulgadas para o público e circulam na internet. Entre elas, então imagens em que a atriz aparece de costas, de lado e tirando uma lingerie.

Na última quinta-feira (1º) a Globo emitiu comunicado dizendo-se surpreendida pelo vazamento das fotos. No mesmo dia, Paolla também se pronunciou, em sua conta no Instagram, com uma mensagem de repúdio ao ato.

