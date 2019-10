Convidado inusitado? Urso invade cerimônia de casamento nos EUA

Um convidado inesperado surgiu no casamento de Cory Brewer e Sabrina Thompsom,no domingo (22) . O casal posava para as fotos da cerimônia no Tennessee, Estados Unidos, quando de repente um urso apareceu e foi flagrado pela fotógrafa.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Nas redes sociais, a fotógrafa explicou que, apesar da surpresa, ela só queria registrar o momento. “Ficar assustada nem passou pela minha mente, eu só queria tirar a foto”, contou. Confira o registro abaixo:

Quando a fotógrafa se movimentou, o urso chegou a se assustar. Por isso, ele começou a andar pelo corredor onde os noivos passaram, mas depois deixou o local. “Quando me levantei, ele fez um barulho e começou a se mover na minha direção. Naquela hora, eu estava pra lá de assustada”, revelou a fotógrafa.

Leia mais: Onça-parda é vítima de atropelamento em São Paulo

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória